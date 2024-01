FC Porto goleia Moreirense e mantém distâncias para rivais Sporting e Benfica

O FC Porto goleou hoje na receção ao Moreirense por 5-0, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo assim as diferenças para os rivais Sporting e Benfica.

Os 'dragões', que somaram o segundo triunfo seguido depois do empate em casa do Boavista, marcaram cedo, quando Wendell anotou, aos oito minutos, o primeiro dos seus dois golos - voltaria a marcar aos 72 -, num jogo em que Evanilson (60), Galeno (69) e Alan Varela (83) também festejaram, frente a um Moreirense que volta às derrotas depois de ter triunfado na última ronda em casa do Estoril Praia.

A vitória permite ao FC Porto, terceiro classificado, manter os quatro pontos de desvantagem para o segundo, o campeão Benfica, e cinco para o líder, o Sporting, enquanto o Moreirense ocupa um tranquilo sexto posto, com 29.