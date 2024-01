Reaberto Centro de Recepção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal

O Centro de Recepção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal reabriu, esta quarta-feira, após obras de reabilitação e requalificação de que foi alvo. Um investimento que ascendeu a 290 mil euros, com financiamento através do PRODERAM.

O renovado posto de recepção, orientação e informação sobre o património ambiental e natural do Parque Ecológico foi dotado de novos equipamentos, mobiliário, meios audiovisuais e informáticos, visando "um espaço mais interactivo, informativo e acolhedor para os visitantes, incentivando as novas gerações a refletir e a sugerir soluções", conforme revelou, durante a cerimónia, a vereadora do Ambiente, Nádia Coelho.

A autarca destacou que o espaço dedicado às exposições é “adequado para todos os “públicos”, sublinhando que foram enquadradas todas as actividades que o parque tem no seu espaço natural, começando pela história daquele espaço, passando pela sua fauna e a flora, pelas actividades da natureza e de lazer, pelos insectos polinizadores, pela geodiversidade, entre outros.

Nádia Coelho realçou igualmente que, hoje me dia, são várias as razões que permitem ao executivo municipal manter e divulgar "esta área tão importante para a cidade, quer seja do ponto de vista da biodiversidade, da conservação da flora autóctone, permitindo um bom funcionamento dos ecossistemas, quer seja na vertente das atividades quer de lazer ao ar livre e na natureza, quer de âmbito lúdico-desportivo".

Uma das apostas fortes continua a ser a educação ambiental. O Parque Ecológico recebe anualmente cerca de 3.000 participantes nesta componente, "saindo amplamente valorizada com esta obra de beneficiação", salientou.

As obras de requalificação executadas tiveram em conta critérios de eficiência energética e de sustentabilidade, com o revestimento e o isolamento térmico das paredes exteriores e interiores, sistema de aquecimento de águas sanitárias e instalação de painéis fotovoltaicos que funcionam também como estrutura de sombreamento do parque de estacionamento. "Com estas medidas de eficiência energética, é estimada uma poupança na ordem dos 50% nos custos de energia do edificado". Acresce referir ainda, que no processo de renovação deste espaço, foi tida em consideração a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida.