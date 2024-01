'Une Histoire Vraie' contada hoje e amanhã no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) recebe hoje e amanhã a peça 'Une Histoire Vraie' da companhia Ajagato, detentora de uma vasta experiência e elogiada carreira nacional e internacional.

Este é uma peça de teatro físico, onde não existe uma narração descrita nem texto lido. A história é descrita pelas expressões, movimentos, acções, em coordenação com o som ambiente e sem palavras.

Trata-se de um espectáculo intenso, emotivo e envolvente que nos confronta com a volubilidade da natureza humana e questiona a nossa real compaixão perante a vulgarização da violência num tempo de instabilidade generalizada e de guerra. Face aos conflitos interiores que nos obrigam a tomar decisões difíceis, a peça pretende questionar o que faríamos se tudo se passasse connosco.

Esta é uma peça de criação e encenação de Lionel Ménard, singular tanto pelo processo criativo e linguagem artística, como pelo impacto no público.

'Une Histoire Vraie' estreou em Dezembro de 2022, em Vila Nova de Santo André, e de imediato esgotou três sessões. No início de 2023, o espectáculo encerrou o projecto 'LITORAL EmCena', tendo-lhe sido atribuído o Prémio Especial de Público como o mais votado de 2022/23.

Os bilhetes custam 7,5 euros e estão à venda no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, no Teatro Municipal Baltazar Dias, ou on-line na Ticketline.