Machico participou no Seminário Nacional Eco-Escolas

Foi em Arganil que, este fim-de-semana, decorreu o Seminário Nacional Eco-Escolas 2024, que contou com a representação do município de Machico. O engenheiro do Ambiente da Câmara Municipal de Machico, Claudio Nóbrega apresentou as iniciativas e medidas que o concelho tem vindo a implementar para se tornar mais sustentável.

Além disso, foram entregues 'Diplomas de Qualidade' à EB1/PE/C Eng Luís Santos Costa, à EB/PE com Creche do Caniçal e à Universidade Sénior de Machico. Estes certificados são entregues aos estabelecimentos que "após avaliação obtiveram uma classificação superior a 80% e que se encontram a cumprir plenamente com os requisitos do Programa Eco-Escolas, implementando junto dos seus alunos medidas com vista a proteger o ambiente".

A vereadora com o Pelouro da Educação, Mónica Vieira, assim como o Centro de Convívio Idoso Ativo da Casa do Povo de Água de Pena e EB/PE/C do Caniçal, também marcaram presença.