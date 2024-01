Tiago Berenguer participa no Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas

O atleta Tiago Berenguer foi convocado pela Federação Portuguesa de Badminton para participar no Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas, organizado pelo Comité Olímpico de Portugal. O evento decorre este fim-de-semana, 20 e 21 de Janeiro, no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior.

O atleta do Club Sports da Madeira integra o Projecto de Esperanças Olímpicas do COP. Esta competição terá a participação de 97 atletas e 51 treinadores, de 19 Federações: Andebol, Atletismo, Badminton, Canoagem, Ciclismo, Equestre, Esgrima, Ginástica, Natação, Patinagem, Pentatlo Moderno, Remo, Surf, Taekwondo, Ténis, Ténis de Mesa, Tiro com Arco, Triatlo e Vela.

Tiago Berenguer, actual campeão europeu de SUB15, actual vice-campeão europeu de SUB17, líder do ranking europeu de SUB17 há 38 semanas consecutivas, e tendo obtido no ano 2023, 6 medalhas de ouro em Torneios Internacionais, cumpriu os critérios estabelecidos entre o Comité Olímpico de Portugal e as Federações.