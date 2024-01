18 mortos em ataque a mercado da região de Donetsk

Pelo menos 18 pessoas morreram no ataque de hoje das forças ucranianas contra um mercado em Donetsk, capital da região com o mesmo nome anexada pela Rússia no ano passado, segundo o autarca Alexei Kulemzin.

"Neste momento temos conhecimento de 18 mortos e 13 feridos. As informações continuam a chegar", escreveu o presidente do município de Donetsk, na sua conta de Telegram.

A informação divulgada anteriormente, pelo líder da região de Donetsk, Denís Pushilin, era de 13 mortos e 10 feridos, na sequência do ataque que caracterizou de "monstruoso" ao mercado localizado em Tekstilshchik, que está a uma dezena de quilómetros da linha de frente, ou seja, ao alcance da artilharia ucraniana.

O ataque a Donetsk ocorre num momento de intensificação dos combates na frente oriental ucraniana, onde as tropas russas registaram alguns progressos nos últimos dias, de acordo com o 'think tank' norte-americano Instituto de Estudos de Guerra ((ISW, na sigla em inglês).

A Rússia garante que tem liderado ações em todas as frentes, enquanto a Ucrânia declara que mantém uma "defesa ativa" que tem travado os avanços das tropas de Moscovo

A ofensiva militar russa no território ucraniano, desencadeada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.