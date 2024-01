Pelo menos 18 mortos em explosão numa fábrica de pirotecnia na Tailândia

Pelo menos 18 pessoas morreram hoje numa explosão que aconteceu numa fábrica de pirotecnia na província de Suphanburi, no centro da Tailândia, disseram as equipas de resgate tailandesas.

"Confirmamos 18 mortos", declarou à agência de notícias AFP um membro da equipa de resgate no local do acidente.

De acordo com os meios de comunicação tailandeses, a explosão ocorreu no período da tarde [no horário local].

Imagens divulgadas pelas equipas de resgate mostram o local arrasado pelo impacto da explosão, onde restam apenas alguns destroços.

A polícia local confirmou à AFP que houve várias mortes, mas não forneceu mais detalhes sobre o acidente.

Na Tailândia, o incumprimento das regras básicas de segurança já provocou várias tragédias mortais nos últimos anos.

Em julho do ano passado, uma grande explosão num armazém de fogo-de-artifício no sul da Tailândia matou pelo menos 10 pessoas e feriu outras 100, segundo as autoridades locais.

A explosão na província de Narathiwat ocorreu numa área residencial, danificando cerca de 100 casas num raio de cerca de 500 metros, de acordo com o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres tailandês.

O governador provincial disse que a explosão provavelmente aconteceu devido às obras que estavam a decorrer no armazém de fogo-de-artifício.