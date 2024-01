Mais 13 civis mortos em ataques na Faixa de Gaza

Pelo menos 13 pessoas morreram e várias ficaram feridas hoje à tarde em novos ataques de artilharia israelita na Faixa de Gaza, segundo a agência noticiosa oficial palestiniana WAFA.

Os ataques ocorreram num bairro da cidade de Gaza e em Khan Younis, no sul do enclave palestiniano e as vítimas são civis, afirma a agência.

Duas pessoas morreram num bombardeamento a um bairro no sul da cidade de Gaza e foram registados mais 11 mortos num ataque de artilharia em Khan Younis, acrescenta.

O Crescente Vermelho Palestiniano também relatou ataques aéreos e de artilharia nas proximidades do Hospital Al Amal, em Khan Younis, um centro gerido pela própria organização humanitária.

O Ministério da Saúde do Hamas declarou hoje que o número de vítimas dos ataques israelitas na Faixa de Gaza aumentou para 24.927, na maioria mulheres, adolescentes e crianças, desde o início da guerra.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do movimento palestiniano a partir da Faixa de Gaza, em 07 de outubro, que causou cerca de 1.140 mortos em solo israelita.