PSP deteve homem no Porto Santo que tinha 18 doses de haxixe em casa

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, através da Divisão Policial de Machico - Esquadra Policial Complexa do Porto Santo, informa que ontem, no decorrer do cumprimento de mandatos de busca domiciliária na ilha do Porto Santo, procedeu à detenção de um homem, de 32 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

De acordo com o comunicado da PSP, no interior da residência do indivíduo foram apreendidas 18,82 doses de haxixe e também 105 euros em numerário e um x-ato que continha resíduos de corte.

"Esta detenção surge de uma investigação de tráfico de estupefacientes, designadamente de drogas sintéticas e haxixe que eram vendidas a partir da residência do detido", pode ler-se no comunicado.

A PSP informa ainda que o arguido já possuía antecedentes por este tipo de crime, tendo sido recentemente detido por transportar produto estupefaciente no navio Lobo Marinho.

O suspeito foi presente ao Tribunal da Comarca da Madeira - Juízo do Porto Santo, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações diárias na Esquadra da PSP da área de residência.