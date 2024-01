"Somos conotados como um partido regional e isso é um orgulho"

A nova líder do JPP, Lina Pereira, teve o principal discurso, ainda que relativamente curto em comparação com os restantes intervenientes, neste V Congresso Nacional, que termina hoje em Santa Cruz.

Onde tudo começou como movimento e desde 2015 como partido, lembrou precisamente esse início e os dois irmãos que lideraram o partido, Filipe Sousa e Élvio Sousa, disse que apesar de o JPP ser conotado como um partido regional, a verdade é que é com orgulho que assim o são.

Definiu depois vários ângulos onde o país sofre, nomeadamente a emigração jovem pela falta de condições no país, as baixas reformas que deixam muitos idosos com rendimentos muito baixos, as dificuldades inerentes na saúde e nas condições de vida, Lina Pereira disse que é o trabalho a nível nacional que o partido avança para uma candidatura nacional, tendo agora lançado uma representação nos Açores.

“Um pequeno partido que irá chegar muito longe, sempre em frente, sem medo, para construir um Portugal melhor e maior”, concluiu Lina Pereira, procurando motivar e unir o partido depois de um período de convulsão interna.