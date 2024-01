Campanha eleitoral para as legislativas regionais arranca hoje nos Açores

A campanha eleitoral para as legislativas regionais dos Açores arranca hoje, com a participação de 11 forças políticas, oito partidos e três coligações, que vão disputar os 57 lugares da Assembleia Legislativa.

A campanha termina na sexta-feira, dia 02 de fevereiro, e no domingo seguinte, dia 04, quase 230 mil eleitores são chamados a votar.

De acordo com os resultados das eleições, o Representante da República nomeia depois o presidente do Governo Regional que, por sua vez, propõe os membros do executivo.

Estas eleições são antecipadas, na sequência da dissolução do parlamento regional após o chumbo do orçamento para este ano, o que acontece pela primeira vez na história da autonomia açoriana.

Nos Açores, há 10 círculos eleitorais, nove coincidentes com cada uma das ilhas (Flores, Corvo, São Jorge, Faial, Pico, Graciosa, Terceira, São Miguel e Santa Maria) e outro de compensação (que junta os votos que não permitiram eleger deputados nos círculos de ilha).

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Um centro de interpretação dedicado à vida e obra do escritor José Luís Peixoto é inaugurado em Galveias, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre.

Este centro, a inaugurar às 10:30, representa um investimento superior a 387 mil euros, é desenvolvido pela junta de freguesia e ocupa uma antiga casa senhorial da vila, da qual é natural o escritor.

A ideia de criar o Centro de Interpretação José Luís Peixoto surgiu na sequência do seu romance "Galveias", e teve apoio do programa Valorizar do Turismo de Portugal.

O centro conta com uma área dedicada a este livro, uma sala multimédia polivalente, um espaço de leitura e outro centrado no percurso e na obra do escritor.

Em simultâneo é inaugurada a Rota Literária "Galveias", constituída por 22 sítios registados na obra literária e que "convidam" os visitantes a percorrer a freguesia.

***

O Festival Criasons tem início em Lisboa, com o programa de teatro-música "Entre Quatro Paredes", na Biblioteca de Marvila, composto pelas obras "Pensar é Estar Doente dos Olhos", de Rui Antunes, e "Vivos até à Morte", de João Ricardo.

Iniciativa de divulgação da música de câmara portuguesa contemporânea, o Festival Criasons decorre até 24 de fevereiro, e tem por inspiração o trabalho da compositora Constança Capdeville (1937-1992), que homenageia no programa do último dia, com a interpretação de "Ámen por uma Ausência".

Entre as obras em programa estão também peças de Carlos Alberto Augusto e Paulo Brandão, a apresentar na Biblioteca de Marvila, e a "Ópera p", de João Pedro Oliveira, em cena nos dias 09 e 11 de fevereiro, no O'Culto da Ajuda.

"Entre Quatro Paredes" tem início marcado para as 19:00 de hoje no auditório da Biblioteca de Marvila.

DESPORTO

Portugal vai ter hoje em jogo um inédito apuramento para as meias-finais e possibilidade de melhor classificação de sempre quando defrontar a Suécia, em jogo integrado na segunda fase do Europeu de andebol, que decorre na Alemanha.

A seleção portuguesa, apenas derrotada pela tricampeã mundial Dinamarca (37-27), soma por vitórias os dois jogos realizados na 'main round', frente a Noruega (37-32) e Eslovénia (33-30), e está, à entrada para a terceira jornada do Grupo II, igualada com a Suécia.

Caso vença, resultado que também é a chave para a definição do torneio pré-olímpico rumo a Paris2024, Portugal passa a somar seis pontos, com uma jornada por disputar, sendo apenas superado pela Dinamarca, pelo que, em caso de triunfo, ficará em vantagem sobre Suécia, Noruega e Eslovénia.

***

A 18.ª jornada da I Liga de futebol conhece hoje o seu encerramento, num dia em que das seis equipas envolvidas cinco estão a lutar para fugir aos lugares de despromoção.

A exceção é o Vitória de Guimarães, que ocupa atualmente a quinta posição, equipa que recebe o Estrela da Amadora, 12.º, com 18 pontos, no jogo de fecho da ronda.

Na questão da luta pela permanência, o destaque vai para o jogo em Trás-os-Montes entre o Desportivo de Chaves, último com 11 pontos, e o Rio Ave, duas posições acima e com mais quatro pintos do que os flavienses.

Um pouco mais acima estão Portimonense e Gil Vicente, que se vão defrontar no estádio dos algarvios.

POLÍTICA

O antigo líder do CDS-PP Paulo Portas, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a antiga ministra Leonor Beleza, a ex-deputada democrata-cristã Cecília Meireles são alguns dos oradores da convenção da Aliança Democrática que decorre em Lisboa.

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, vai intervir na fase inicial dos trabalhos no auditório do Centro de Congressos do Estoril (Lisboa), cabendo ao líder do PSD, Luís Montenegro, a intervenção do encerramento da iniciativa.

O programa da "Convenção por Portugal" prevê, ao longo do dia, a participação de um "conjunto de personalidades independentes e partidárias", anunciou a coligação, entre as quais vários cabeças de lista e candidatos a deputados pela AD, que junta o PSD, CDS-PP e PPM para as legislativas de 10 de março.

SOCIEDADE

Os polícias que estão há cerca de duas em protesto por melhores condições salariais e de trabalho, nomeadamente um regime compensatório equiparado ao da Polícia Judiciária (PJ), têm prevista uma manifestação, às 10:00, hora do render da guarda no Palácio de Belém.

A ação foi convocada através das redes sociais antes de o Presidente da República ter transmitido numa nota, na sexta-feira, ao representante da plataforma dos dirigentes associativos e sindicais que defende para estas forças um regime compensatório equiparado ao da PJ.

Por seu lado, a plataforma de sindicatos da PSP e GNR afirmou esperar que as palavras do Presidente da República "tenham eco" junto do Governo.

Para o Governo, as reivindicações dos polícias terão de esperar pelo próximo executivo, uma vez que o atual está em gestão e sem legitimidade para iniciar negociações sindicais.