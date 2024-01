Cerca de 200 bombeiros manifestam-se hoje nos Açores

Cerca de 200 bombeiros de todas as corporações dos Açores, com exceção da do Corvo, são esperados hoje na manifestação que se realiza em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, para reivindicarem melhores condições de trabalho.

O protesto, que acontece pela primeira vez na região, é organizado pela Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e pelo Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais.

De acordo com a organização, a manifestação pretende "alertar o futuro governante" e os deputados eleitos dos Açores, nas eleições regionais antecipadas de 04 de fevereiro, para que "tenham como prioridade a aprovação de medidas que melhorem as condições laborais dos bombeiros".

"Em causa está a falta do pagamento do subsídio de risco aos bombeiros da região, uma proposta votada e aprovada por unanimidade por todos os partidos, em janeiro de 2021, na Assembleia Legislativa dos Açores, a publicação do Estatuto Profissional dos Bombeiros dos Açores, entre outras reivindicações", acrescenta.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A plataforma digital Bowing Doc, sobre o projeto artístico para a integração e inclusão social da população migrante do concelho de Odemira, é apresentada nesta vila do distrito de Beja.

Liderado pela coreógrafa Madalena Victorino, o projeto "Bowing" decorreu ao longo de três anos, congregando dança, música, vídeo e artes plásticas, de modo a criar um terreno comum de partilha e fusão de saberes, sensibilidades e culturas.

A plataforma tem agora o objetivo de prosseguir a prática a partir da documentação e da reflexão do que foi feito, para que outros coletivos, pessoas individuais e entidades possam criar e desenvolver os seus projetos de "Arte e Migração".

A iniciativa é uma produção da cooperativa Lavrar o Mar, com o apoio da Câmara de Odemira, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação "La Caixa", no âmbito do projeto Partis & Art for Change.

A sessão de hoje tem início às 18:00, no Cineteatro Camacho Costa, em Odemira, e antecede o lançamento da plataforma, no próximo dia 27, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, no contexto da apresentação de projetos de arte participativa em curso em Portugal, Espanha e Reino Unido.

DESPORTO

O FC Porto recebe hoje o Moreirense em encontro da 18.ª jornada da I Liga de futebol, em que está proibido de ceder pontos, sob pena de se atrasar ainda mais para os seus rivais Sporting e Benfica, que já venceram os seus compromissos da ronda.

Os 'dragões' encontram-se atualmente no terceiro lugar do campeonato, com 38 pontos, e precisam de somar os três pontos para poderem manter as diferenças para o Sporting, que venceu na quinta-feira em casa do Vizela por 5-2 e comanda com 46 pontos, e para o Benfica, segundo classificado com 45 e vencedor na sexta-feira na receção ao Boavista por 2-0.

Pela frente, o FC Porto vai encontrar um Moreirense moralizado, formação que se encontra na sexta posição, com 29 pontos, num dia que contará ainda com os jogos Estoril Praia-Arouca e Casa Pia-Farense.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente da República Democrática do Congo (RDCongo), Félix Tshisekedi, toma posse hoje para um segundo mandato após ter vencido as últimas eleições presidenciais, de 20 de dezembro, envoltas em suspeitas de irregularidades.

De acordo com os resultados divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional Independente, em dezembro, Félix Tshisekedi foi reeleito para um segundo mandato de cinco anos, com 73,34% dos votos.

Desde que foram publicados os resultados parciais que a oposição tem criticado o processo, alegando a existência de fraude eleitoral.

Na quinta-feira, três candidatos da oposição derrotados nas eleições de 20 de dezembro apelaram aos congoleses para demonstrarem hoje o "descontentamento" e protestarem contra o que descrevem como um "roubo eleitoral".

Os opositores -- Moïse Katumbi, Martin Fayulu e Floribert Anzuluni -- não convocaram manifestações ou marchas, mas pediram "a todos, onde quer que estejam, que mostrem o seu descontentamento, que se levantem e digam não".