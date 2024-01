Eusébio Silva venceu o Concurso Regional de Cocktails Madeira 2024.

"Foram hoje seleccionados no concurso regional os 8 barmen que vão representar a Madeira no próximo concurso nacional que se realiza, entre 14 a 16 Fevereiro, no Algarve", revela a Associação Barmen Madeira.

Eis os 8 seleccionados:

Eusébio Silva

Lúcia Quintal

Luís Soares

Carlos França

Cristina Pimenta

Rui Silva

Joel Quintal

Pedro Moreira