Tempestade que assola Estados Unidos já matou 83 pessoas

A tempestade que atinge os Estados Unidos há uma semana já provocou a morte de 83 pessoas, de acordo com a CBS News, que compilou as mortes registadas em vários estados.

O Departamento de Saúde do Tennessee confirmou 19 mortes relacionadas com a tempestade e o Oregon 16, incluindo três pessoas que morreram quando uma árvore caiu em cima do automóvel onde estavam, e no qual também estava um bebé, que sobreviveu.

Outras mortes foram reportadas nos estados do Illinois, Pensilvânia, Mississípi, Washington, Kentucky, Wisconsin, Nova Iorque e Nova Jérsia. Algumas mortes estão a ser investigadas, a fim de confirmar se estão de facto relacionadas com a tempestade.

A morte de uma pessoa num acidente de automóvel, no Kentucky, onde foram contabilizadas cinco vítimas mortais, é um dos casos que está sob investigação.

Alguns estados alertaram os automobilistas para terem especial cuidado nas estradas.

As condições climatéricas adversas vão continuar neste fim de semana em todos os Estados Unidos e dezenas de milhões de pessoas irão acordar hoje com temperaturas abaixo da média para esta época.

Os estados do leste serão os mais afetados, prevendo-se ventos gelados e fortes geadas.

Nos últimos dias têm sido reportados cortes de energia nos estados da Pensilvânia, Califórnia, Novo México e no Oregon.