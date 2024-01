Incêndio em Machico consome viatura

Os Bombeiros Municipais de Machico estão a combater um incêndio que deflagrou numa viatura esta noite.

No local, ainda estão três meios e 7 bombeiros, tendo o alerta chegado ao quartel poucos minutos antes das 22 horas.

De acordo com testemunha com vista para o local, o incêndio terá ocorrido perto do Machico Shopping, no centro da cidade, sendo notórias as altas labaredas.