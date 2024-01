Brigada Helitransportada realizou 83 missões em 2023

A Brigada Helitransportada, do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, (SRPC, IP-RAM) realizou no ano passado 83 missões.

O SRPC dá conta que 2023 foi o ano em que a Brigada Helitransportada passou a dispor da valência especializada de Recuperador - Salvador - Busca e Resgate em Terra, tendo esta, composta pelo meio aéreo e os correspondentes recuperadores, pilotos e operador de guincho resgatado 26 pessoas em 25 missões.

No total foram realizadas cerca de 18 horas de voos (18:51:00).

Relativamente à participação em incêndios rurais, a Brigada participou em 58 missões, tendo efectuado 728 descargas. No que diz respeito a horas de voo, foram contabilizadas 82 horas e 12 minutos.

No total o SRPC registou 38.085 ocorrências no ano passado, com necessidade de mobilização de meios de socorro, sendo esta gestão de meios da competência dos operadores de telecomunicações afectos ao Centro Integrado de Comunicações, cuja missão consiste na articulação directa com os diversos Agentes de Protecção Civil, perante as situações declaradas, instando para o local os meios considerados mais céleres e adequados à resolução da situação em concreto.