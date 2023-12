Noite do Mercado com 14 ocorrências

Foram registadas 14 ocorrências na Noite do Mercado.

Segundo a Câmara Municipal do Funchal, houve nove transportes para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, entre quedas, intoxicações alcoólicas e doenças súbitas. “Um número bastante reduzido face à afluência de pessoas ao evento, inclusive em maior número do que no ano anterior”, refere autarquia.

A CMF informou também que a acompanhar todas as eventuais ocorrências da Noite do Mercado esteve em funcionamento um Posto de Coordenação do Evento, entre as 17h30 e as 4 horas, fisicamente instalado no Comando Regional da PSP.

“O presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, acompanhado pelo vereador da Proteção Civil , Bruno Pereira e ainda pelo Comandante Operacional da Madeira, visitou este posto de coordenação tendo-se inteirado de todos os meios que foram empregues em termos de segurança e proteção civil, sendo de referir que, em termos de segurança e socorro, estiveram envolvidos um total de cerca de 150 operacionais entre polícia, bombeiros e cruz vermelha”, explicou.