A Festa agora está centrada também na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores, com os cantares tradicionais de Natal, conforme mostra o vídeo. São centenas de pessoas no interior e muitos milhares que assistem na tela gigante montada à entrada do espaço, pequeno para tanta gente.

E em casa por toda a Região, no país e no Mundo, seguramente há muitos madeirenses a assistira esta Festa bem madeirense.