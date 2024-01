Dois jovens detidos por tráfico de droga e dois identificados pelo mesmo crime no Funchal

Dois jovens de 16 e de 23 anos foram detidos pela Polícia de Segurança Pública, no Funchal, por serem suspeitos do crime de tráfico de droga. Outros dois homens, de 19 e de 32 anos, foram identificados pela suspeita do mesmo crime.

Numa nota enviada à imprensa, a PSP refere que a primeira detenção aconteceu a 4 de Janeiro, numa acção de fiscalização na zona de Santa Maria Maior. "Após perseguição apeada no interior do Bairro de Santa Maria, um suspeito reincidente foi interceptado na posse de 170 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por Haxixe e com 55 doses individuais de uma substância psicoativa vulgarmente designada por Bloom", explica.

Já no dia 7 do mesmo mês, desta feita na zona residencial dos Barreiros, um homem foi identificado no interior de uma viatura. Tinha em sua posse 130 doses individuais de haxixe, "encontrando-se este em pleno consumo na companhia de outros 4 cidadãos".

Nos dias 10 e 11 de Janeiro, em acções de patrulhamento na baixa da cidade, foi identificado um suspeito na Rua Dr. Fernão de Ornelas, reincidente, na posse de 74 doses individuais de bloom. Um outro homem foi detido, na Avenida do Mar, na zona do Teleférico, também ele reincidente, na posse de 28 doses individuais de haxixe.

No total, na sua actividade de policiamento, a PSP apreendeu, na passada semana 328 doses individuais de Haxixe e 129 doses individuais de Bloom.

Os cidadãos detidos foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal, sendo que irão aguardar o prosseguimento das diligências de investigação em liberdade, mediante prestação de Termo de Identidade e Residência.