Saúde, amnistia papal, transportes, banca e acidentes laborais nas manchetes

Bom dia. Eis as principais notícias que fazem as primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 19 de Janeiro de 2024.

No semanário Expresso:

- "Medicamento que mais mata nos EUA causa alarme em Portugal"

- "Até onde pode ele crescer? Subida do Chega ameaça cordão sanitário à volta do partido"

- "Promessas e falsidades: Especialista diz que propostas para pensões são 'ridículas' e 'impossíveis'"

- "Mulheres, licenciados e religiosos praticantes são quem mais resiste ao Chega"

- "Pilotos de 'hélis' de salvamento saem por exaustão"

- "Extrema-direita prepara marcha em Lisboa"

- "Num mês morreram mais 2800 pessoas do que o esperado"

- "Aeroporto: EasyJet só quer voar para a Portela"

- "PSD prevê economia a crescer 3,5% e dívida nos 90% em 2028"

- "Homens vs. ratos: episódios de uma luta interminável"

- "Trump pode ser nomeado em apenas dois meses"

- "Municípios sem plano para o clima"

- "Ministros podem mudar-se para CGD"

- "'Para além do lucro', avisa o Papa"

- "PE pede cessar-fogo"

No semanário Nascer do Sol:

- "TAP. Pedro Nuno volta a ser apanhado em falso"

- "Patrick Monteiro de Barros: 'Só podemos atingir a neutralidade carbónica em 2050 com energia nuclear'"

- "AD e PS empatados, Chega sempre a crescer"

- "Segurança Social envia milhões de SMS de propaganda socialista"

- "PS tenta enterrar Miguel Guimarães"

- "Recuperação de aprendizagem. Educação manda 77 milhões para o lixo"

- "Pedro Arroja: 'Proposta do Chega para as pensões é exequível'"

- "Imigração no IDL. Monteiro convida deputada de Meloni"

- "Iniciativa Liberal: 'Rui Rocha não trava sangria de quadros'"

- "Portugal Amanhã. Sim ou não? Sistema eleitoral deve ser alterado"

- "Sven-Goran Eriksson: 'É bom saber que os portugueses pensam em mim'"

- "África News. OMS certifica erradicação do paludismo em Cabo Verde"

No Correio da Manhã:

- "Em Ovar. Cadáver em poço revela crime macabro"

- "Vizela-Sporting (2-5). Leão agarra liderança e pressiona rivais"

- "Benfica-Boavista. 'Todos queremos que o Rafa fique', Schmidt"

- "FC Porto. Pinto da Costa acusa Villas-Boas de servir 'inimigos'"

- "SP. Braga vence Famalicão (2-1)"

- "Diz Tribunal de Contas. Estado pagou 200 milhões de euros a mais por testes covid"

- "Seixal. Irmã denuncia homicida de jovem e idosa"

- "Função pública. Cada beneficiário custou 486Euro à ADSE"

- "Jornalismo. Marcelo exige transparência nos media"

No Público:

- "Amnistia do Papa abrangeu mais de mil profissionais da PSP e GNR"

- "Crise nos 'media'. Marcelo exige transparência na propriedade dos órgãos de comunicação social"

- "Trabalhadores do JN e d'O Jogo suspenderam contratos de trabalho"

- "Opinião de Manuel Caldeira Cabral - Financiar os 'media' pela consignação do IRS"

- "Médio Oriente. Palestina: as artes para desarmadilhar a História"

- "Líbano, Irão, Iraque, Síria, Iémen e Paquistão: Gaza já é uma guerra regional"

- "Cidades. Os ativistas da mobilidade que lutam por ruas melhores"

- "Bubacar Turé: 'Estamos a matar Cabral todos os dias' na Guiné-Bissau"

- "Escolha centralizada. Líder do PS encabeça lista de deputados por Aveiro"

- "Cinema no Batalha. Jane Birkin: da nudez à verdade nua. Ciclo começa amanhã"

No Jornal de Notícias:

- "Trabalhadores morrem mais em obras pequenas"

- "Metro bateu recorde em dia de jogo com o Barcelona"

- "Famílias exigem 450 mil euros por mortes na praxe em Braga"

- "Saúde. Ministério desperdiçou 153 milhões em testes covid"

- "Jornalismo. Marcelo apela a transparência nos grupos de media"

- "Terrorismo. Condenados por adesão ao Estado Islâmico no Iraque"

- "Programação. Rivoli celebra 92 anos com dois dias de festa gratuita"

- "Música. Maria João na corrida do Festival da Canção"

- "Vizela 2-5 Sporting - Gyokeres abriu e fechou goleada com raça"

- "Famalicão 1-2 Braga. Golo de cabeça de Djaló sela reviravolta aos 90+11"

- "FC Porto. 'Tenho muitos sonhos para o futuro': Pinto da Costa diz que projeto da academia já não pára"

No Diário de Notícias:

- "Taxar a banca. PCP, BE e Chega: os bancos que paguem a crise"

- "Tensão. Irão critica ataque de retaliação do Paquistão e lembra relação 'fraternal'"

- "Tribunal de Contas. Estado resolveu pagar mais 153 milhões do que o suposto com os testes à covd-19"

- "Educação. Escola sustentável e inovadora atrai atenções no Porto"

- "Onde estava há 50 anos? Ana Câncio, bancária, dirigente associativa e autarca"

- "Jane Birkin. Uma família feita de muitos filmes"

- "'Deep fake, micro targeting, big data'. A inteligência artificial já chegou à política nacional"

No Negócios:

- "Governo autorizou antiga CEO da TAP a acumular cargos"

- "O chocolate vai voltar a ser um produto de luxo?"

- "A estranha história de um administrador de insolvência que está à beira da insolvência"

- "Dívida. Ciclo de subida do 'rating' de Portugal ainda não terminou"

- "Construção. Dona da Leroy Merlin estreia marca Obramat por 40 milhões"

- "A Argentina de Javier Milei. Um mês de choque lento na economia. FMI acredita que situação vai piorar antes de ficar melhor"

- "Dinheiro. Remessas dos emigrantes a caminho de novo máximo"

No O Jornal Económico:

- "Altice recebeu 23 propostas pela operação portuguesa"

- "Mário Soares: a economia como ferramenta política"

- "Nova AD quer reduzir a dívida pública para 90% do PIB até 2028"

- "Fundo KKR mandata Alantra para vender a gestora Hipoges a private equities"

- "Custo do km de Alta Velocidade vai cair à medida que a linha se aproxima de Lisboa"

- "'A Glintt está a olhar proativamente para Portugal, Espanha e até fora'"

- "Travagem nas exportações reforça necessidade de internacionalizar empresas nacionais"

- "Isabel dos Santos transferiu 47 milhões de euros para EuroBic"

No Record:

- "Vizela-Sporting (2-5). Devorador. Leão volta a golear e já tem o melhor ataque da Liga"

- "Benfica-Boavista. Schmidt quer retificar única derrota da 1.ª volta: 'Somos capazes de trabalhar muito'"

- "FC Porto. Pinto da Costa atira a Villas-Boas e puxa dos galões: 'Ganhámos mais títulos do que os rivais juntos'"

- "Árbitros explicam decisões em direto"

- "Open da Austrália. Nuno Borges na 3.ª ronda"

No A Bola:

- "Vizela-Sporting (2-5). Vira a Liga toca o mesmo. Sporting sacode pressão no Minho"

- "Benfica. 'Se Álvaro se desenvolver como Grimaldo seria ótimo', Roger Schmidt"

- "FC Porto. Pinto da Costa contra-ataca. De manhã atira-se a Villas-Boas, à noite defende-se das críticas e mantém tabu da candidatura"

- "Entrevista A Bola. Zé Pedro: 'No Sporting era preciso ter o poder que Amorim teve'"

- "Andebol. Eslovénia-Portugal. Capitão Rui Silva: 'Queremos mais'"

E no O Jogo:

- "'Contas e capitais próprios positivos'. Pinto da Costa garante que Academia também avança, ficando preenchidas as condições para se recandidatar"

- "'Nos últimos quatro anos, o FC Porto venceu tantos títulos como os outros todos juntos', Pinto da Costa"

- "Vizela-Sporting (2-5). Minhotos engolidos por glaciar. Azuis adiantaram-se, mas depois de falhar escandalosamente, Gyokeres voltou a arrasar"

- "Famalicão-Braga 1-2. Djaló tinha três pontos na cabeça. Famalicenses atiram-se à arbitragem de Manuel Oliveira"

- "Benfica-Boavista. Rollheiser com opção de compra. Empréstimo tem cláusula obrigatória. Guedes no Villarreal e Chiquinho no Olympiakos"

- "Ténis. Nuno Borges na terceira ronda do Open da Austrália. Maiato despacha 24.º do ranking ATP"