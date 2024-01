Liga aplaude autorização da FIFA de explicar decisões do VAR em tempo real em Portugal

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aplaudiu hoje a autorização dada pela FIFA ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa (FPF) de explicar em tempo real as decisões do árbitro com recurso ao videoárbitro (VAR).

"A Liga Portugal congratula-se com a decisão da FIFA e do IFAB de permitir que as decisões do árbitro de campo em situações de intervenção do videoárbitro sejam comunicadas pelo próprio ao público e em direto no estádio, através da instalação sonora, e em casa, por meio da transmissão televisiva", pode ler-se na nota divulgada pelo organismo.

Na mesma nota, o organismo lembra que há muito tempo, juntamente com os clubes, "identificaram esta medida como uma forma de aproximar mais o adepto do jogo e da compreensão daquelas que são as decisões tomadas pelas equipas de arbitragem através do recurso ao sistema do VAR".

Desta forma, a Liga "encetará todos os esforços para ir ao encontro do proposto", a começar já nos encontros da 'final four' da Taça da Liga, que se vai disputar em Leiria, entre os dias 23 e 27.

A medida, numa primeira fase em modo de teste, vai ser aplicada nas competições em que o sistema VAR está implantado, nas competições profissionais e na fase final da Liga 3, sendo que, agora, o CA fica a aguardar que a Liga de clubes indique os estádios que reúnem condições para a sua execução.

Este sistema já existe noutras modalidades, como o râguebi, e já foi testado pela FIFA em competições como o Mundial feminino de 2023.

A autorização da FIFA e do IFAB permite que Portugal seja um dos pioneiros a avançar para uma fase de testes a este sistema, não sendo ainda certo quando é que se vai iniciar.

Desde setembro de 2023, as comunicações entre árbitros e videoárbitros (VAR) dos jogos da I Liga portuguesa de futebol passaram a ser feitas através de um programa televisivo mensal.