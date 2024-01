PSD nota contradição entre afirmação e decisão de Cafôfo

O PSD fez-se representar no congresso do PS com figuras de segunda linha.

Coube a Bruno Melim revelar as impressões deixadas, no encerramento do congresso.

O deputado do PSD, a propósito do anúncio da candidatura de Paulo Cafôfo como cabeça-de-lista, nas legislativas nacionais, disse estranhar que “alguém diga que a causa da sua vida é a Madeira, a primeira coisa que faz é meter-se num avião, para voltar para Lisboa, para São vento”.

De resto, Bruno Melim fez uma apreciação muito crítica de tudo o que ouviu. Entende que o partido não tem quadros, nem preparação para propor e menos ainda para executar. “É a impreparação própria de um partido derrotado”.