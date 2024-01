A Madeira tem registado excesso de mortalidade nas últimas semanas?

Nas últimas semanas, o aumento das infecções respiratórias, nomeadamente gripe A e covid-19, tem sido associado, a nível nacional, ao aumento da mortalidade.

O assunto motiva opiniões diversas. Nas redes sociais, em comentários às notícias sobre o tema publicadas pelo DIÁRIO, há quem aponte que na Madeira a situação é semelhante, dizendo mesmo que “tem havido mais mortes do é normal, devido à gripe”.

Será mesmo assim? Foi isso que procurámos verificar no fact-check de hoje.

Mas, antes de nos debruçarmos sobre os números da mortalidade na Região, procuremos perceber qual a realidade epidemiológica da gripe e da covid-19 a nível nacional e quantos óbitos têm ocorrido entre Dezembro e estas primeiras semanas de Janeiro.

O último relatório ‘Resposta Sazonal em Saúde - Vigilância e Monitorização’ divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), com referência à primeira semana de Janeiro, dava conta de que as infecções respiratórias agudas na comunidade mantiveram uma tendência crescente na última semana do ano passado, um pouco à semelhança do que fora registado no resto da Europa.

À data, a gripe encontrava-se a circular em níveis mais elevados do que o SARS-CoV-2 e o vírus sincicial respiratório (VSR). A procura pelos serviços de saúde mantinha-se elevada, embora tivesse sido registado um decréscimo dos episódios de urgência hospitalar por infecções respiratórias agudas e síndrome gripal, ao contrário do que era verificado nos cuidados de saúde primários, que continuam a registar um aumento.

Desde a penúltima semana de Dezembro de 2023 que, a nível nacional, se tem observado um excesso de mortalidade por todas as causas, sobretudo acima de 65 anos. E desde a última semana do ano passado, esse excesso de mortalidade tem sido observado já acima de 45 anos. Também a mortalidade por covid-19 apresentou uma tendência crescente, ainda assim abaixo do limiar do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

Nas últimas semanas de 2023, entre 18 e 31 de Dezembro, morreram, em média, por dia, 437 pessoas em Portugal, num total de 6.121 óbitos, de acordo com a plataforma oficial de reporte da mortalidade no nosso país. Este é o número mais elevando para idêntico período na última década. Mais próximo destes valores só o ano de 2016, com 5.916 mortes, e o ano de 2020, com 5.833, este já com influência da pandemia da covid-19.

De acordo com a análise feita pelas autoridades de saúde nacionais, pelo menos desde o dia 24 de Dezembro que o País regista excesso de mortalidade. No ano passado, depois da primeira semana do mês da ‘Festa’ mais complicada, essas situações foram esporádicas durante o período em apreço.

No início desta semana, a directora-geral da Saúde, falando sobre a matéria disse que “é previsível que esta semana ainda não tenhamos a descida de que estamos à espera e iremos manter um excesso de mortalidade nos 65 mais e também nos 45-64 anos”.

Rita Sá Machado mostou alguma preocupação, nos últimos dias, com a mortalidade em Portugal e recomendou, uma vez mais, a vacinação contra a gripe e contra a covid-19.

Em entrevista ao programa ‘Hora da Verdade’, do jornal Público e Rádio Renascença, Rita Sá Machado acrescentava que “actualmente temos um aumento da incidência do vírus da gripe, algo que já estamos acostumados também a ver todos os anos, e temos também outros factores que podem ser associados, mas essa análise está a ser feita neste momento e também irá ser feita mais para o final daquilo que é a campanha de vacinação", continuando a situação a exigir alguma preocupação da parte das autoridades portuguesas.

E na Madeira, qual tem sido o cenário?

Por cá, a situação é um pouco distinta. Segundo o último boletim de ‘Vigilância Epidemiológica da Gripe e outros vírus respiratórios’, da Direcção Regional da Saúde, referente à primeira semana de 2024, “foram confirmados laboratorialmente [nos primeiros dias do ano] 33 casos de gripe e 16 casos de covid-19”. E, embora a procura pelos serviços de saúde tenha aumentado, “a mortalidade por todas as causas observada na RAM manteve-se, em geral, de acordo com o esperado”.

Os números da plataforma de registo oficial da mortalidade revelam que, desde Outubro de 2023, na análise da DGS, que a Madeira não apresenta qualquer dia com excesso de mortalidade.

O bom tempo que se fez sentir nos últimos dias de Dezembro e até nas primeiras semanas deste ano podem ter alguma influência na incidência das doenças respiratórias.

Focando nas últimas semanas do ano passado e os primeiros dias deste ano, podemos notar que até temos registado menos óbitos do que no período homólogo. Mas olhemos os números ao pormenor. Entre 18 e 31 de Dezembro do ano passado, morreram na Madeira, 112 pessoas, numa média diária de oito óbitos, números inferiores aos três anos precedentes, com 131 (2022), 152 (2021) e 127 (2020), anos fortemente marcados pela pandemia. No conjunto dos 14 dias em apreço, houve quatro deles em que o número de mortes registado foi ligeiramente superior ao verificado no ano anterior.

Já nos primeiros 17 dias deste mês de Janeiro, só em dois dias se verificou esse ligeiro aumento em comparação com igual período do ano passado. No tal destas quase três semanas, morreram, na Madeira, 136 pessoas, um dos números mais baixos da última década. Melhor só mesmo o ano de 2016, com 127 mortes em semelhante hiato temporal. No ano passado morreram 171 pessoas, em 2022 foram 152 e 147 em 2021, 141 em 2020 e 141 em 2019. A média diária está nos 8 óbitos, quando no ano passado eram 10.

Nesta altura do ano, as infecções respiratórias são mais comuns. Ainda assim, têm havido um aumento da incidência.

Portanto, pelos argumentos apresentados, podemos concluir que é falso afirmar que a Madeira também tem registado excesso de mortalidade e um número de óbitos superior ao verificado no ano passado, nas últimas semanas de 2023 e primeiras de 2024.