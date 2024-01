Municípios de Santa Cruz das ilhas da Madeira e Santiago assinaram protocolo de geminação

Os municípios de Santa Cruz das ilhas da Madeira e Santiago (Cabo Verde) assinaram, hoje, um protocolo de geminação, "com vista à obtenção de benefícios sociais, económicos e culturais para ambas as partes".

O acordo foi firmado entre Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, e o seu homólogo de Carlos Silva.

As duas autarquias comprometem-se, doravante, "a colaborar no desenvolvimento de ambas as regiões, com principal enfoque na área da cultura, saúde, bombeiros e proteção civil, coesão social, eficiência energética, ordenamento do território e planeamento, etc".

Nesta ocasião, ambos os presidentes defenderam que este acordo e o intercâmbio entre os dois municípios poderão abranger "todas as iniciativas que sejam de recíproco interesse".

No seguimento da referida assinatura, "com o objectivo de dar a conhecer o município de Santa Cruz e o seu território" ao autarca cabo-verdiano, será realizado um périplo por diversos pontos entre os dias 11 e 15 deste mês de Janeiro, incluindo a participação em todos os momentos culturas e religiosos alusivos à celebridade das festas de Santo Amaro.