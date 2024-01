Portos têm de acompanhar transição energética

O director-geral da MSC Cruzeiros alertou esta quinta-feira, 18 de Janeiro, que os portos têm de acompanhar a transição energética do sector, permitindo a ligação eléctrica dos navios em terra “para que as zero emissões sejam realmente uma realidade”. Actualmente 40% da frota global de cruzeiros está equipada para se ligar à electricidade em terra, enquanto apenas 2 a 4% dos portos podem fornecer energia às embarcações.

Reconhecendo que os dois principais portos de Portugal, o de Lisboa e do Funchal, já estão a dar passos significativos para permitir a electrificação, Eduardo Cabrita lamenta que “o complexo portuário do mundo ainda esteja um pouco atrás do que realmente o sector dos cruzeiros está a fazer” rumo à transição energética.

Cerca de 2% a 4% dos portos mundiais têm a capacidade de os navios se ligarem à rede de energia em terra, enquanto 80% de todos os navios de cruzeiros deverão até 2028 estar prontos para tal e em 2030 100%. Portanto, agora é a vez também dos destinos fazerem este enquadramento e este investimento. Eduardo Cabrita, MSC

Conforme já noticiou o DIÁRIO, o Porto do Funchal avança este ano com o estudo para a electrificação.

Ligar a energia de terra permite aos navios desligar os motores e reduzir as emissões enquanto a embarcação está atracada no porto.