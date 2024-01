Governação do PS e do PSD movida pelos interesses económicos, acusa BE

"O Partido Socialista na República e o PSD na Região Autónoma da Madeira têm estado agrilhoados [presos] pelos interesses económicos". A crítica surge do Bloco de Esquerda Madeira pela voz da coordenadora regional dirigida à TSF-Madeira após o Congresso Regional do PS, que decorreu na cidade do Funchal.

A cabeça-de-lista pelo círculo da Madeira às Legislativas defende que a Região e o País precisam "de partidos com coragem, que tenham políticas que vão, de facto, ao encontro da resolução dos problemas concretos das pessoas".

Dina Letra acredita que o Bloco de Esquerda "tem apresentado soluções e tem apresentado propostas para a resolução dos graves problemas que afectam a vida das pessoas".