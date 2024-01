Avenida Sá Carneiro com interrupção temporária à circulação rodoviária e pedonal

A Câmara Municipal do Funchal informa que, no âmbito da continuação dos trabalhos de limpeza e desmatação de escarpa, será necessário proceder à interrupção da circulação automóvel e pedonal na Avenida Dr. Sá Carneiro, mais concretamente no troço entre a Rotunda Harvey Foster e a entrada do parque de estacionamento CR7, entre os dias 15 e 20 de Janeiro de 2024, das 8 às 17 horas.

Durante esta intervenção o acesso ao parque de estacionamento CR7 deverá ser efectuado pela Rotunda Sá Carneiro. Por sua vez, o acesso ao Porto do Funchal ficará garantido através do Túnel da Pontinha (E.R.116) e pela Rua Carvalho Araújo.

Os transportes públicos e privados de passageiros provenientes da zona oeste deverão efectuar o seu percurso normal até à Ponte do Ribeiro Seco e optar por utilizar a Avenida do Infante em direcção à Avenida do Mar ou a Avenida Luís de Camões em direção à Via 25 de Abril.