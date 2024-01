Pode faltar água em Câmara de Lobos

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa, através de um comunicado enviado à comunicação social, que devido a trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável, na quarta, quinta e sexta-feira, dias 17, 18 e 19 de Janeiro.

Assim, na quarta-feira, entre as 14 e as 17 horas, na freguesia de Câmara de Lobos, na zona da Ribeira da Alforra, poderão existir condicionamentos no acesso à água.

Entre as 22 horas de quinta-feira e as 2 horas de sexta-feira, na freguesia de Câmara de Lobos, poderá faltar água nas seguintes zonas: Rancho, Ribeira da Alforra e Serrado da Adega.

"A ARM empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados", conclui a nota.