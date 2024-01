Dois cruzeiros trazem cerca de 7.000 turistas ao Funchal

Ao Porto do Funchal chegaram esta quarta-feira, 17 de Janeiro, dois navios de cruzeiros, o 'Iona' e o 'Marella Explorer', que trazem a bordo 9.422 pessoas, 6.971 dos quais passageiros.

O 'Marella Explorer' é já uma visita habitual, estando posicionado na rota da CAI - Cruise in the Atlantic Islands, efectuando cruzeiros entre as ilhas das Canárias e da Madeira.

O actual cruzeiro de 7 noites teve início no passado dia 12, em Tenerife, fez escala em Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote e agora Funchal, depois segue para a ilha de La Palma, regressando de seguida a Tenerife, onde termina a viagem na sexta-feira, dia 19. A bordo estão 1.886 passageiros e 777 tripulantes.

A realizar um cruzeiro de 14 noites, o Iona faz hoje a primeira escala na Madeira depois de ter saído de Southampton a 13 deste mês.

O navio da P&O traz a bordo 5.085 passageiros e 1.674 tripulantes. Deixa a Madeira pelas 16h30 com destino a Tenerife, uma das quatro ilhas de Canárias que vai visitar.