Novo programa de monitorização das Selvagens apresentado esta quarta-feira

Quase sete meses depois da realização da expedição ‘Selvagens 50’, será hoje dado a conhecer o relatório e o programa de monitorização a longo prazo para aquele arquipélago português.

Estes documentos resultaram, em parte, do referido ‘encontro’ científico que, procurando assinalar os 50 anos da criação da primeira reserva natural nacional, em 1971, juntou, no final de Abril do ano passado, cerca de 40 investigadores, de várias áreas, naquele território que é parte integrante da Região Autónoma da Madeira.

A biodiversidade das Selvagens, tanto das áreas marinhas, como terrestres, foi evidenciada com esta expedição., Foto Facebook IFCN

Durante pouco mais de uma semana, entre 23 de Abril e 1 de Maio, a Selvagem Grande, a Selvagem Pequena e o Ilhéu de Fora centraram a atenção de homens e mulheres que ali desenvolveram vários trabalhos, tanto em terra (nove áreas de estudo), como no mar (12 áreas de estudo).

Com base nas conclusões a que chegarem esses investigadores, foi, então, criado um programa de monitorização para aquela reserva, baseado na evidência científica, impulsionada pelos ‘ganhos’ desta expedição, de modo a permitir um melhor acompanhamento da evolução e do estado de conservação de espécies e habitats representativos daquelas ilhas e mar adjacente.

Este programa, que será hoje dado a conhecer, deverá identificar as lacunas existentes, apresentando propostas de trabalho concretas que poderão conduzir a novas abordagens no terreno.

A sessão organizada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza vai ter lugar, a partir das 9h15, no auditório do ‘Museu de Electricidade - Casa da Luz’, contando com a presença e participação de vários investigadores que integraram a expedição ‘Selvagens 50'.

Mas há mais iniciativas a marcar esta quinta-feira, saiba quais:

- 9 horas - Reunião Plenária da Assembleia Legislativa da Madeira. Da ordem de trabalhos conta a apreciação, na generalidade, do projecto de decreto legislativo regional, da autoria do IL, intitulado 'Criação e manutenção do Portal da Transparência', após apreciação pela 1.ª Comissão Especializada.

- 11 horas, relacionado com o parlamento madeirense, mecerem referência a reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais, na qual além da apreciação sectorial da proposta de Orçamento Regional para 2024, será feita a primeira apreciação do Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do PS, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 24/2022/M, de 19 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico dos percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira; a par disso, acontece a reunião da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas.

Também às 11 horas, José Manuel Rodrigues recebe, em audiência, a directora do Museu de Arte Sacra do Funchal, Graça Alves.

Efemérides

1601 - A capital espanhola é transferida de Madrid para Valladolid.

1773 - O explorador britânico James Cook é o primeiro homem a atravessar o Círculo Polar Antártico.

Foto DR/Arquivo

1917 - Grande Guerra de 1914-1918. Começa a formação do Corpo Expedicionário Português.

1934 - Tem início a chamada "greve geral revolucionária", movimento de resistência operária ao Estado Novo.

1957 - Fidel Castro obtém a primeira vitória sobre as forças de Fulgêncio Baptista, em Cuba.

1961 - O Presidente norte-americano, Dwight D. Eisenhower, no último discurso ao país, alerta para os perigos da ascensão do "complexo militar-industrial".

1974 - Manifestações da população branca nas principais cidades da zona central de Moçambique contra as Forças Armadas portuguesas.

1986 - O Reino Unido e a França chegam a acordo na ligação dos dois países através do Canal da Mancha.

1991 - Às 2h40 de Bagdad, começa a primeira Guerra do Golfo. Durante as primeiras horas da operação Tempestade no Deserto, 2.500 bombardeiros lançam 18.000 toneladas de bombas sobre o Iraque e o Kuwait.

Foto DR

1995 - Morre, aos 87 anos, o escritor português Miguel Torga, pseudónimo do médico Adolfo Coelho da Rocha, autor de "A Criação do Mundo".

2002 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, assina o decreto que dissolve a Assembleia da República e convoca eleições legislativas antecipadas para 17 de Março.

2007 - Entra em vigor a nova Lei de Bases da Segurança Social que prevê a introdução de um factor de sustentabilidade ligando a esperança média de vida ao cálculo das pensões.

2008 - Cientistas da empresa californiana Stemagen Corporation, liderados por Andrew French, conseguem produzir o primeiro embrião humano clonado a partir de células humanas adultas, segundo uma pesquisa publicada no jornal "Stem Cells".

Foto DR

2013 - O Comité Olímpico Internacional exige a Lance Armstrong a devolução da medalha de bronze conquistada na prova de contrarrelógio dos Jogos de Sydney, em 2000.

2014 - A Assembleia da República aprova a proposta de um referendo sobre co-adopção e adopção de crianças por casais do mesmo sexo, com votos a favor do PSD. A vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, Teresa Leal Coelho, apresenta a sua demissão do cargo.

2020 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decide levar a julgamento Rui Pinto, criador do Football Leaks, por 93 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, deixando cair 54 crimes.

2022 - O avançado polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, vence pelo segundo ano consecutivo o prémio de melhor futebolista da FIFA, batendo na eleição de 2021 o argentino Lionel Messi e o egípcio Mohamed Salah.

Foto DR/Arquivo

