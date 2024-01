"É uma roubalheira. É roubar à cara podre", acusa dirigente da ABAMA

Antonino Abreu, dirigente da ABAMA - A Associação de Organizaçoes de Produtores da Banana continua a não ver quaisquer melhorias do sector da banana, nem mesmo com a entrada da secretária regional da Agricultura e Ambiente, referindo-se à substituição de Humberto Vasconcelos por Rafaela Fernandes. Neste momento denuncia que a produção diminuiu drasticamente para “40% do total do mercado regional", o que “nunca aconteceu”.

O produtor considera que as diferenças que viu até agora, no modelo de gestão da empresa pública [Gesba], foram para pior, daí que se apresse a adiantar que está marcado para esta sexta-feira, às 11 horas, uma acção de protesto junto ao Centro de Processamento de Banana, em São Martinho.

O produtor considera que as diferenças que viu até agora, no modelo de gestão da empresa pública [Gesba], foram para pior, daí que se apresse a adiantar que está marcado para esta sexta-feira, às 11 horas, uma acção de protesto junto ao Centro de Processamento de Banana, em São Martinho.

“As pessoas estão contra as novas regras nas novas instalações”, começa por recriminar. Em causa, aponta, está o facto de os produtores madeirenses “não poderem ver o peso, não se conseguirem controlar as taxas das categorias e não conseguirem ver como fazem a classificação”, protestou esta manhã dando nota do desagradado.

“Não sei o que se está a passar, mas aquilo é a maior roubalheira que existe acolá. É roubar à cara podre. A gente não está de acordo e tantos produtores acham que não está justo, e não há nenhuma lei que nos proíba de ver o que é nosso porque a banana só é do governo quando está pesada”, acrescenta ao caderno de reivindicações que promete levar esta sexta-feira quando estiver reunidos com os associados já convocados para estarem presentes.

Antonino Abreu lamenta que as “duas reuniões” que manteve com a governante não tivesse surtido quaisquer efeitos práticos: “Já alertamos duas vezes, nas duas reuniões que tivemos com a sra secretária, mas ela parece que não está interessada”, motivo para afirmar que “não estamos satisfeitos”.

“Gastaram 14 milhões, espremeram os agricultores para fazer aquelas novas instalações, podendo aumentar o nosso rendimento, que é o que a gente quer, porque tudo aumentou e cada dia a gente ganha menos”, reagiu, comparando preços dos factores de produção. Antonino Abreu garante que há produtores “assustados” com o que pode suceder dentro de “três meses” quando existir um aumento de produção: “Não sei o que vai ser. A gente quer que o governo venha dizer o que vai fazer. É para deixar em cima da terra como aconteceu no ano passado”, questionou.

Garante, por fim, que a ABAMA não estar perdendo força reivindicativa, mas reconhece que existem condicionalismo, sobretudo por haver produtores, alguns com filhos empregados no governo que impedem dar a cara nas diferentes acções da associação: “Apareça quem aparecer, vamos falar”.