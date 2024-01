'Livrai-nos da Guerra', hoje, no Teatro Municipal Baltazar Dias

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe hoje, dia 11 de Janeiro, o espectáculo 'Livrai-nos da Guerra!', da autoria da companhia Agon, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, às 20h00.

'Livrai-nos da Guerra' é o segundo espectáculo da 'Trilogia da Morte' inspirada nos mitológicos cavaleiros do Apocalipse. Depois de 'Livrai-nos da Peste!' - que estreou em 2022 e confrontou duas pestes separadas por 500 anos, no Funchal - este segundo espectáculo compara a Segunda Guerra Mundial com o actual conflito Rússia-Ucrânia.

Nas duas guerras, o Funchal teve um papel passivo, funcionando principalmente como porto de abrigo para milhares de refugiados. De salientar que, na Segunda Guerra Mundial, o acolhimento dos refugiados teve um papel importante na modernização da Região e na definição da sua identidade.

A sessão de hoje começa às 20 horas.

Para amanhã, dia 12, está agendada uma sessão escolar, às 15 horas, realizando-se ainda mais uma sessão às 20 horas.

A 13 de Janeiro tem há espetácculo programado para as 18h00.

Os bilhetes referentes a este espectáculo poderão ser adquiridos na Ticketline ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias pelo valor de 7 euros.