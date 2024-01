Pedro Ramos participou na 1.ª edição do 'Experts Meeting - CRI Obesidade CHUSJ'

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participou, via on-line, esta quinta-feira, na 1.ª edição do 'Experts Meeting', organizado pelo CRI Obesidade do CHUSJ, na Fundação Cupertino de Miranda, no Porto.

Na oportunidade, o responsável pela tutela da Saúde na RAM disse que a RAM está a trabalhar na criação do primeiro Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) da obesidade mórbida do Serviço Regional de Saúde e que, no futuro, outros CRIS também serão implementados noutras áreas clínicas como por exemplo na área da ortopedia.

No Serviço Regional de Saúde são realizadas cerca de 2 mil consultas por ano e, em 2023, foram realizadas cerca de 60 cirurgias bariátricas. Com a criação do CRI, o governante espera “duplicar o número de intervenções realizadas anualmente e, acima de tudo, reduzir a lista de espera e continuar a dar mais e melhor resposta aos cidadãos”.

Sob a perspectiva do secretário regional, os CRIS contribuem para a melhoria continua da qualidade dos cuidados prestados, para a melhoria da produtividade e, acima de tudo, para valorizar os recursos humanos.

O evento decorre até amanhã e tem como tema a obesidade sob a perspectiva dos clínicos e gestores, bem como dos administradores.