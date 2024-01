Troféu Asseco PST esperar superar 60 velejadores

A organização do Troféu Asseco PST, prova de vela ligeira que estará de regresso ao mar, no âmbito das competições com a realização 3.ª prova do Campeonato da Madeira Vela Ligeira/BRISA, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2024, espera ter mais de 60 velejadores inscritos.

"Num campo de regatas situado na baía do Funchal", refere a nota do Clube Naval do Funchal (CNF) que, à semelhança de anos anteriores, organiza a prova em parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira, este ano esperam "superar o número de inscrições do ano passado, que rodaram as seis dezenas de velejadores".

Tal como na edição anterior, "em representação de quatro clubes regionais (ANM, CTM, CNF e ICSC)", a prova é "destinada às classes Optimist infantil e juvenil, ILCA 4 e 6 e da vela adaptada Hansa, será distribuída pelo fim de semana", explica.

"A nível do programa, no sábado, dia 17 de Fevereiro, o sinal de advertência da 1.ª regata é pelas 13 horas e no domingo, dia 18, será pelas 12 horas", acrescenta. "O Troféu Asseco PST, termina no domingo, pelas 17h00, com a cerimónia de entrega de prémios aos participantes, durante um convívio a decorrer no Centro Náutico de São Lázaro", conclui.