Haaland favorito a erguer prémio The Best frente ao detentor Messi e Mbappé

Erling Haaland é o grande favorito a vencer hoje o prémio The Best da FIFA, frente a Lionel Messi, detentor do troféu, e Kylian Mbappé, numa gala em que o sportinguista Nuno Santos concorre ao troféu Puskas.

Os três finalistas foram escolhidos pelo que fizeram entre 19 de dezembro de 2022, no pós-Mundial, e 20 de agosto de 2023, o que faz do avançado nórdico, do Manchester City, o mais do que provável vencedor do galardão pela primeira vez, em Londres, face às conquistas da Liga dos Campeões, a Liga inglesa e a Taça de Inglaterra, em 2022/23, e, já em 2023/24, a Supertaça Europeia.

Na vertente feminina, que ao contrário do masculino se estende por um ano (01 de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2023), a espanhola Aitana Bonmatí vai, muito provavelmente, juntar o The Best à Bola de Ouro da France Football, disputando o troféu com a compatriota Jennifer Hermoso e a colombiana Linda Caicedo, para suceder à também espanhola Alexia Putellas, vencedora em 2021 e 2022.

O português Nuno Santos, do Sporting, com um golo de 'letra' marcado ao serviço do Sporting frente ao Boavista na época 2022/23, está entre os três finalistas ao prémio Puskas, pelo qual concorrem ainda o paraguaio Julio Enciso, do Brighton, por um 'tiro' de fora da área face ao Manchester City, e o brasileiro Guilherme Madruga, do Botafogo, por um pontapé de bicicleta de fora da área ao Novorizontino.

Para melhor treinador, concorrem ao galardão o espanhol Pep Guardiola, que conduziu o Manchester City a um triplete inédito, e os italianos Simone Inzaghi, responsável por guiar o Inter Milão até à final da Liga dos Campeões da época passada, e à vitória na Taça de Itália e na Supertaça transalpina, e Luciano Spalletti, que atualmente lidera a seleção italiana, após conquistar o título de campeão transalpino com o Nápoles em 2022/23.

Na categoria de melhor treinador no futebol feminino estão nomeados o espanhol Jonatan Giráldez, do FC Barcelona, a inglesa Emma Hayes, do Chelsea, e a neerlandesa Sarina Wiegman, selecionadora de Inglaterra.

O belga Thibaut Cortois, do Real Madrid, o marroquino Yassine Bounou, treinado pelo português Jorge Jesus no Al Hilal e que em 2023 ainda atuou pelo Sevilha, e o brasileiro Ederson, antigo jogador do Rio Ave e do Benfica, atualmente no Manchester City, vão lutar pelo galardão de melhor guarda-redes.

No feminino, as nomeadas são a espanhola Catalina Coll, do FC Barcelona e campeã do mundo de seleções, a inglesa Mary Earps (Manchester United) e a australiana Mackenzie Arnold (West Ham).

Na gala será ainda conhecido o melhor 'onze' de 2023, que sairá de uma lista de 23 nomes em que constam três internacionais portugueses: Bernardo Silva, Rúben Dias e Cristiano Ronaldo.