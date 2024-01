O presidente do Governo Regional da Madeira considera que "não se pode esperar nada do Partido Socialista", pelo que os congressos regionais e nacionais desse partido são "uma comédia". Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem da visita àquele que será o novo Centro de Inovação e Competências Digitais, no Funchal.

Questionado sobre o que poderá resultar do congresso do PS, o líder do executivo madeirense desvalorizou qualquer resultado e lançou fortes críticas ao governos liderados pelos socialistas. Lembrando que o PS liderou o país nos últimos 8 anos, "e o que você tem é um Estado com impostos máximos e serviços públicos mínimos".

Nada funciona: a Saúde não funciona, a Educação não funciona, os transportes não funcionam, a segurança está posta em causa com as greves nas forças da ordem, a emigração está uma bandalheira - toda a gente entra por cá adentro - e a verdade é que não há nada para oferecer. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Mais disse que o novo líder do PS foi "despedido por incompetência por António Costa" e "neste momento diz que é alternativa", quando na realidade "é mais do mesmo". Por isso, diz esperar que os portugueses, e os madeirenses em particular, percebam que o PS nada tem para oferecer.

Extinção do SEF trouxe o caos

Miguel Albuquerque foi ainda questionado sobre os problemas decorrentes das dificuldades de revalidação de títulos de residência, sendo que afirmou que esse é um bom exemplo dos problemas que o PS deixou ao país.

"Extinguiu-se um serviço, que era o SEF, por causa de um incidente lamentável. Não é por causa de um incidente grave que se extingue um serviço", disse, indicando que num caso destes os intervenientes tinham de ser responsabilizado e o serviço não deveria ter sido extinto.

Além disso, afirmou que o Governo Regional tem vindo a alertar para os problemas decorrentes da extinção do SEF e da dispersão de competências por outros organismos, mas que não tem obtido respostas sobre o assunto.