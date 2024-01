65 estabelecimentos do Funchal aderiram ao concurso 'Montras de Natal 2023'

Foram hoje entregues os seis prémios do concurso 'Montras de Natal 2023' que, este ano, contou com 65 estabelecimentos participantes, o que representa um número recorde. A cerimónia decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, com a presença do presidente da autarquia, bem como da vice-presidente.

Na ocasião, Pedro Calado salientou o foco desta Câmara no apoio ao comércio local, através de uma série de iniciativas e divulgações, também nas diversas plataformas de comunicação municipal, que contribuem para o dinamismo da economia local.

A importância do digital é crescente, motivo pelo qual a CMF associou-se à ACIF com o projecto 'Bairros Digitais', por forma a que os comerciantes consigam chegar a mais consumidores.

A vice-presidente da autarquia, Cristina Pedra, lembrou que a autarquia está ao lado das empresas, salientando o trabalho que tem sido feito pelo município de estar mais próximo das empresas e dos investidores, dando o exemplo do trabalho que está a ser efectuado pelo Balcão do Investidor, com centenas de atendimentos por mês. "O Funchal é hoje uma cidade com muito mais vida e dinamismo", afirmou.