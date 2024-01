Há 12 anos que não se vendia tanto cimento na Madeira como em 2023

Com a construção civil em alta, a quantidade de cimento vendido na Região Autónoma da Madeira (RAM) atingiu, em 2023, o valor mais elevado dos últimos 12 anos.

Segundo os dados apurados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no ano de 2023, as vendas de cimento na RAM rondaram as 161,3 mil toneladas - o valor mais elevado dos últimos doze anos - reflectindo um aumento de 2,7% face ao ano anterior (157,1 mil toneladas).

Por sua vez, o valor do cimento vendido na RAM no ano de referência situou-se nos 20,1 milhões de euros, apresentando um aumento anual de 13,9%.

No 4.º trimestre de 2023, a quantidade de cimento comercializado em primeira venda aumentou 19,5% face ao período homólogo, enquanto o valor de vendas cresceu 36,0%.