AIDGLOBAL dinamiza conferência sobre violência doméstica na Reitoria da UMa

O edifício da Reitoria da Universidade da Madeira acolhe, a 24 de Janeiro, a conferência ' "A Violência Doméstica contra as Mulheres e a Pobreza no Ensino Superior – duas realidades estudadas na R.A.M.'. O evento, que tem início marcado para as 16 horas, é organizado pela AIDGLOBAL, no âmbito do projecto 'Dialogar e Agir por + Igualdade na R.A.M.'.

Os interessados em participar podem fazer a sua inscrição através deste link.

Já na sexta-feira, dia 26 de Janeiro, também no Colégio dos Jesuítas, decorre o workshop 'Comunicar Pelos Direitos Humanos - o papel dos media'. O evento acontece entre as 10h e as 17 horas. As inscrições podem ser feitas através de um link disponibilizado para esse efeito.