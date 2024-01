UMa recebe workshop sobre papel dos media na promoção dos direitos humanos

'Comunicar pelos Direitos Humanos – o papel dos media' é o nome do workshop que terá lugar no dia 26 de Janeiro, entre as 10h00 às 17h30, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (sala do pátio II).

Segundo nota enviada é explicado que "os media têm a responsabilidade e o dever de oferecerem uma comunicação informada, consciente, numa linguagem inclusiva que promova a interculturalidade e a diversidade, evitando estereótipos".

Será apresentado o 'Guia de boas práticas dos órgãos de comunicação social na prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica', promovida a reflexão em torno do papel dos media nas questões ligadas à imigração e analisar como as questões sociais são tratadas nos media à luz dos Direitos Humanos são os objetivos que norteiam a acção.

O workshop será conduzido por Joana Simões Piedade, licenciada em Direito, especializada em jornalismo e mestre em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo

A iniciativa pretende ser um momento de debate e partilha de experiências entre as/os participantes e destina-se a jornalistas, estudantes e às/aos demais interessadas/os em comunicação.

A participação é gratuita.

A iniciativa enquadra-se no projecto 'Dialogar e Agir por + Igualdade na RAM', financiado pelo Programa Cidadãos Ativ@s dos EEA Grants — que tem como Operadores a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Bissaya Barreto, sendo promovido pela AIDGLOBAL, em parceria com a Universidade da Madeira, e apoiado pelo JM-Madeira.