Não houve nenhum vencedor do primeiro prémio de hoje do sorteio do Euromilhões, fazendo com que o valor em jogo no próximo sorteio passe para os 88 milhões de euros.

No total, esta sexta-feira houve três apostadores fora de Portugal que ganharam um segundo prémio, no valor de 281 mil euros.

Em Portugal, um apostador ganhou um terceiro prémio no montante superior a 19 mil euros.