Proveitos do alojamento turístico sobem 13% para 329 milhões de euros em Novembro

O setor do alojamento turístico teve proveitos totais de 329,4 milhões de euros em novembro passado, mais 13,3% do que no mesmo mês de 2022, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O crescimento apenas dos proveitos relativos a aposento foi semelhante (13,2%) para 243,5 milhões de euros.

O INE compara ainda com o período anterior à crise pandémica da covid-19, referindo que face a novembro de 2019 se registaram "aumentos mais expressivos", de 43,2% nos proveitos totais e 46,8% nos proveitos de aposento.

A informação estatística hoje divulgada confirma ainda a primeira estatística rápida de que, em novembro, o setor do alojamento turístico registou 1,9 milhões de hóspedes e 4,6 milhões de dormidas (mais 9,2% e 7,5%, respetivamente, em termos homólogos).

Segundo o INE, no penúltimo mês de 2023, a atividade turística manteve trajetória de crescimento, mas "com sinais de abrandamento".

O rendimento médio por quarto disponível foi, em novembro, de 43 euros (mais 7,6% do que em novembro de 2022) e o rendimento médio por quarto ocupado de 91,9 euros (mais 5,2% em termos homólogos mas abaixo do crescimento de outubro, quando foi de 10,5%).

O INE destaca que o rendimento médio por quarto ocupado registou em novembro o menor crescimento do ano.

Entre os municípios com mais dormidas, Albufeira (com uma quota de 6% do total de dormidas) ficou abaixo dos níveis de 2019 (-6%), depois de em outubro os ter superado pela primeira vez.

Já quanto a dados acumulados, entre janeiro e novembro, as dormidas cresceram 10,8% para 73 milhões (mais 1,6% nos residentes e mais 15,3% nos não residentes), a que corresponderam aumentos de 20,4% nos proveitos totais para 5.700 milhões de euros e 21,6% nos proveitos de aposento para 4.400 milhões de euros.

Lisboa e Algarve geraram os maiores proveitos (1.803 milhões de euros e 1.557 milhões de euros, respetivamente).

Por fim, considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento turístico mas também campismo, colónias de férias e pousadas da juventude), entre janeiro e novembro foram registados 30,6 milhões de hóspedes e 80,9 milhões de dormidas (mais 12,8% e 10,5%, respetivamente, em termos homólogos).