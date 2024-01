CHEGA-Madeira insta partido nacional a aprofundar discurso autonómico

O CHEGA pode e deve continuar a aprofundar as posições que tem defendido em matérias de Autonomia, diz Miguel Castro, presidente do CHEGA-Madeira e líder parlamentar do partido. No âmbito da VI Convenção Nacional do CHEGA, que está a decorrer em Viana do Castelo, afirmou que a eleição de um grupo parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira e a iminente eleição de outro na Assembleia Legislativa dos Açores confere ao partido uma dimensão insular e atlântica que é inegável, assim como a oportunidade para reflectir ainda mais profundamente sobre os temas que são específicos das populações da Madeira e dos Açores.

Segundo Miguel Castro, o aprofundamento, pelo CHEGA, de uma estratégia para as autonomias é importante porque “cria canais maiores de proximidade e afinidade com as populações das regiões autónomas” e também porque “enriquece, de forma muito significativa, a mensagem política do CHEGA”, tornando-o “ainda mais atento às especificidades dos contextos históricos, económicos, culturais e sociais da Madeira e dos Açores.”

Nesse sentido, insta o CHEGA a continuar a defender os temas que são importantes para o aprofundamento da Autonomia, tais como as dificuldades económicas geradas pela condição de ultraperiferia, os custos elevados da mobilidade aérea, a necessidade de ligações marítimas acessíveis e regulares, o reforço dos poderes dos órgãos de governo próprio, a revisão da Lei das Finanças Regionais e a luta por uma vida digna, na qual sejam garantidos aspectos como a habitação, o poder de compra, o respeito pela família e a esperança no futuro.