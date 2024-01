Não se esqueça do guarda-chuva nesta segunda-feira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes nas vertentes Sul e nas terras altas, que poderão ser mais intensos no final do dia.

Há a possibilidade de ocorrência de trovoada.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de Su-Sudoeste, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h) a partir da manhã, soprando forte (35 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Oes-Noroeste com 1,5 a 2 metros. Já na costa Sul as ondas serão de Oes-Sudoeste com 2 a 2,5 metros.

De referir que é já a partir de hoje que o estado do tempo na Madeira estará condicionado pela depressão Irene.

A temperatura da água do mar será de 20/21 graus. Já a do ar será de 23 graus de máxima e 19 graus de mínima.