Obra colectiva 'Alma Latina Vol.5' pretende reunir escritores madeirenses

O Mundo Latino Poesia e Prosa, um grupo nascido em 2020 nas redes sociais, durante os tempos da pandemia, desenvolveu uma obra colectiva, que chega agora ao 5.º volume.

"Ao longo dos últimos anos temos no grupo pessoas de todos os continentes e mais de 50 países, o que acaba por se reflectir igualmente na participação das últimas obras colectivas", explica nota enviada pelo grupo, que dá conta que os escritores madeirenses têm sido presença assídua.

" Os escritores madeirenses têm sido presença assídua, cujas apresentações têm sido efectuadas na Feira do Livro do Funchal, sendo o grande dinamizador deste projecto José Maria Ramada, escritor e poeta do norte de Portugal, cronista para jornais e revistas, em especial na diáspora, actualmente a viver na Madeira, sendo igualmente coordenador Jorge Nuno um homem das artes e escrita", lê-se.

O grupo pretende que este volume tenha mais escritores e poetas madeirenses do que as restantes edições, por isso lança o desafio para que sejam enviados trabalhos. "Aqui fica o desafio aos madeirenses, ser o grupo mais participativo na obra", refere a nota enviada.

Os interessados podem enviar as suas obras para [email protected] .

As capas destas colectâneas têm sempre uma temática, sendo que as últimas foram 'Poesia, amanhecer', 'Poesia, entardecer', 'Poesia, a noite' e por fim, 'Poesia, aurora boreal'.