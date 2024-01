Palácio de São Lourenço será alvo de obras de restauro até 2026

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, esteve ontem presente, a convite do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, na cerimónia de assinatura do protocolo de parceria entre o Gabinete do Representante da República na Região, o Património Cultural e a ESTAMO, Participações Imobiliárias, relativo à conservação e restauro do Palácio de São Lourenço.

Nesta cerimónia, que decorreu na Sala do Despacho do Palácio Nacional da Ajuda, e onde marcou também presença a secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, procedeu-se igualmente à assinatura do contrato de financiamento para ser garantida a disponibilização de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para financiamento destas obras, a executar até 2026.

Este protocolo surge na sequência das múltiplas diligências e contactos que o Representante da República vem desenvolvendo, desde praticamente o início dos seus mandatos, no sentido de alertar para a necessidade e urgência das obras de recuperação e conservação do Palácio de São Lourenço, Monumento Nacional de fundamental importância para o país e, sobretudo, para a Região Autónoma da Madeira.