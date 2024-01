Cumprimento de meta de 1,5°C de aquecimento global poupa um bilião de euros na UE até 2030

O cumprimento da meta de longo prazo que limita o aquecimento global a 1,5 graus centígrados poderá poupar um bilião de euros na União Europeia (UE) até 2030, segundo um estudo hoje divulgado por uma coligação ambientalista.

"A adoção de uma via compatível com um aquecimento global de 1,5°C poderia poupar a toda a UE pelo menos um bilião de euros até 2030", segundo um relatório da coligação de organizações ambientalistas não-governamentais Rede de Ação Climática (CAN, na sigla em inglês), que integra a portuguesa Zero.

Esta opção, contabiliza a CAN, "permitiria à UE evitar perdas cumulativas de 46 mil euros ou 8.500 euros per capita em comparação com os cenários de inação e de políticas atuais, respetivamente".

A CAN salienta também, no relatório 'Resultados do Pacto de Paris: Acelerar a transição ecológica para obter benefícios socioeconómicos', que os esforços para limitar o aquecimento global a 1,5ºC se traduzem "em reduções brutas das emissões de, pelo menos, 65% até 2030 para a Europa, em comparação com o objetivo atualmente previsto de 55-57%".

Os ambientalistas destacam, por outro lado, que a saúde é influenciada pelo clima, nomeadamente aos fenómenos como vagas de calor, má qualidade do ar e poluição.

Segundo dados Organização Mundial de Saúde citados pela CAN, no verão de 2022 -- o mais quente na Europa desde que há registos -- mais de 16 mil pessoas morreram na UE devido ao calor, um valor que considera subestimado quando comparado com o de mais de 60 mil mortes reportadas pela revista Nature.

O estudo é divulgado no dia em que os ministros dos Ambiente da UE iniciam um Conselho de dois dias dedicado, nomeadamente, a temas como a adaptação e resiliência do clima e a preparação no bloco europeu para gerir futuros riscos climáticos.

O acordo de Paris, alcançado em 2015 e assinado e ratificado pela UE e os 27 Estados-membros, estabelece, entre os seus objetivos a longo prazo a manutenção do aumento da temperatura média mundial bem abaixo dos 2°C em relação aos níveis pré-industriais e em fazer esforços para limitar o aumento a 1,5°C.