Jornalista e escritor luso-brasileiro apresenta livro 'Açores em Cores' na Madeira

Ígor Lopes, jornalista e escritor luso-brasileiro, apresenta hoje, na Casa dos Açores na Madeira, o seu livro-reportagem 'Açores em Cores – Belezas, Contornos e Potencialidades', editado pela 'Present Celebration'. A apresentação estará a cargo de Carlos Madruga da Costa, Presidente da Casa dos Açores na Madeira, iniciando-se pelas 18h30.

O objectivo central do livro, de acordo com Ígor Lopes, é “revelar detalhes que brasileiros, lusodescendentes e açordescendentes devem conhecer sobre o Arquipélago”. Este é um livro de 226 páginas, "recheadas de entrevistas e fotografias", onde ficamos a conhecer pontos específicos sobre as nove ilhas açorianas, deixando claro que “os Açores são um bom lugar para viver, trabalhar, investir, estudar ou, simplesmente, desfrutar de locais de tirar o fôlego”.

De acordo com nota à imprensa, a obra foi já lançada no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Florianópolis, "onde reuniu um grande público e autoridades luso-brasileiras", e passou também, pelo Fundão, Porto, Lisboa, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo. "Agora, chegou a vez de os açorianos e açordescendentes residentes na ilha da Madeira conhecerem o resultado de dois anos de investigação para esta obra que está no final da sua segunda edição", indica.