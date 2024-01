Zelensky pretende chegar a acordos bilaterais de segurança com outros países

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que espera chegar a acordos bilaterais de segurança com outros países, à semelhança do que foi assinado na passada sexta-feira com o Reino Unido.

O acordo em causa, lembrou, visa o comprometimento de outros Estados a ajudar rapidamente a Ucrânia se esta voltar a ser atacada pela Rússia após o fim da atual guerra.

"O Reino Unido foi o primeiro país com o qual assinámos um acordo bilateral deste tipo. Continuaremos a trabalhar com outros parceiros internacionais para garantir o crescimento da nossa segurança. Passo a passo, estamos a tornar a Ucrânia mais forte", escreveu Zelensky numa mensagem na rede social Facebook.

Parsa Zelensky, o acordo de segurança com o Reino Unido "dá, agora, confiança" a Kievna defesa contra a agressão russa, e "estabelece as bases para as sólidas posições de segurança" durante todo o período até à adesão da Ucrânia à NATO.

"Se o Reino Unido e outros países tivessem oferecido este nível de garantias [depois de a Ucrânia ter declarado a independência da URSS] em 1991, não teria havido agressão russa", escreveu Zelensky na sexta-feira, depois de assinar o acordo com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.