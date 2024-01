Bloco de Esquerda pretende que plenários tenham tradução em Língua Gestual Portuguesa

A medida não é nova e até figura da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira nº 14/2017/M. No entanto, até agora ainda não foi implementada a tradução em Língua Gestual Portuguesa dos plenários da ALRAM, motivo pelo qual o Bloco de Esquerda apresentou, hoje, um projecto para que, doravante, todos plenários tenham essa tradução.

A projecto pretende ainda que sejam contratados dois intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, devidamente diplomados com o Grau de Licenciatura na área em causa, de forma a garantir o cumprimento integral do projecto apresentado.

"Esta Resolução constituiu, na altura, um avanço significativo na inclusão de todas as pessoas com deficiência auditiva através da garantia do seu acesso à informação sobre as discussões parlamentares em torno dos assuntos que dizem respeito à vida de todos os e as madeirenses e porto-santenses, efectuadas no Primeiro Órgão de Governo Próprio da nossa Região", indica nota à comunicação.